ضبط 64 ألفا و528 مخالفة مرورية وتحرير 411 محضرا خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64 ألفًا و528 مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات مرورية

ومن بين المخالفات:

12 ألفًا و747 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

314 مخالفة سير بدون تراخيص.

4 دراجات نارية مخالفة.

26 مخالفة موقف عشوائي.

37 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات المحال التي لم تلتزم بقرار الغلق

كما أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن تحرير 411 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.