«الداخلية»: ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة، من بينها الآتي:

37 قضية بيع بأزيد أرز أبيض

ضبط 6 قضايا حجب «أرز أبيض» بمضبوطات بلغت 38,370 طن أرز أبيض عيني

ضبط 37 قضية بيع بأزيد من السعر- أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 21,197 طن أرز أبيض عيني.

10 قضايا حجب «أرز شعير» بمضبوطات بلغت «146,702 طن أرز شعير عيني».

229 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت «906,663 طن أرز شعير - مستندي».

قضية بيع أعلاف بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت «3,500 طن أعلاف حيوانية - عيني».

10 قضايا غش أعلاف «غير صالحة للاستخدام»، بمضبوطات بلغت «67,050 طن أعلاف حيوانية عيني».

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص - بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها «62,22 طن مكرونة - حمص - الشام - عدس»، معبأة داخل شكائر، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها «3,535 طن دقيق أبيض - 30,053 طن سكر حر – مكرونة - زيت طعام - ملح طعام - 16,73 طن أعلاف دواجن»، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 680 ألف قرص أدوية

ضبط المدير المسئول عن مخزن بأحد المستشفيات «بدون ترخيص- بمحافظة القاهرة»، وبحوزته 680 ألف قرص أدوية «قلب - ضغط - سكر» بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر» والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيًا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 37 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 3394 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.