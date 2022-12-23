وصول جمال ومدحت العدل وأشرف زكي لجنازة والد جومانا مراد

حرص المنتج جمال العدل، وشقيقه الكاتب مدحت العدل، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حضور جنازة والد الفنانة جومانا مراد، المقامة حاليًا بمسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد.

تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة

وكانت الفنانة جومانا مراد، وصلت منذ قليل إلى مسجد الشرطة، برفقة جثمان والدها، وحرص زوجها على مرافقتها، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة.

جنازة والد جومانا مراد

وسيدفن جثمان والد الفنانة جومانا مراد داخل مقابر العائلة بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك حسبما أعلنت أمس على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.