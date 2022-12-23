وصول جومانا مراد إلى مسجد الشيخ لأداء صلاة الجنازة على والدها

وصلت الفنانة السورية جومانا مراد بصحبة زوجها، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، منذ قليل، لأداء صلاة الجنازة على والدها الذي وافته المنية، مساء أمس، حسبما أعلنت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة والد جومانة مراد

ورافقت جومانا مراد، جثمان والدها عند وصوله للمسجد، وحرص زوجها على الوقوف بجوار السيارة التي تقل الجثمان، ومن المقرر أن تُشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة، وسيوارى الجثمان الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة 6 أكتوبر.

صلاة الجنازة

وكتبت جومانة مراد، عبر حسابها بـ«إنستجرام»: «أنا قاعدة جنب بابا، بس هالمرة غير كل مرة، يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة إنك أنت اللي عايش وأنا اللي ميتة، أنت بدار الحق وإحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة وإحنا الكذبة، أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك».

وتابعت: «فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى، ويصبرنا على فراقك يا حبيبي، والحمد لله على كل حال».