وزير الصحة يبحث مع «الأعمال المصري السعودي» تعزيز التعاون والتوسع في الاستثمار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي؛ لبحث تعزيز التعاون والتوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي، ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة العربية السعودية.

تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير بحث مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية.

دعم فرص الاستثمار بالشركة العربية للصناعات الطبية

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ الاجتماع تناول دعم فرص الاستثمار في عدد من المشروعات والخطط التوسعية بالشركة العربية للصناعات الطبية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

فتح مجالات للتعاون فى السياحة العلاجية

وتابع «عبدالغفار»، بأن اجتماع الوزير مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، تضمن مناقشة فرص الاستثمار في بناء وتطوير المستشفيات، والبنية التحتية للقطاع الصحي، علاوة على بحث عدد من المقترحات لفتح مجالات للتعاون فى السياحة العلاجية.

التعاون والدعم في مجال الرقمنة والحوكمة

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الاجتماع تضمن توافق الرؤى حول ضرورة مشاركة التجارب الصحية المصرية الناجحة في مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية المختلفة، ومشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعاون والدعم في مجال الرقمنة والحوكمة والاستفادة من تجربة المملكة في التحول الرقمي بالمجال الصحي.

جدير بالذكر أن مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، يرأسه من الجانب المصري السيد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، ومن الجانب السعودي السيد بندر العامري رئيس مجلس إدارة شركة العامرية.