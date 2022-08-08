«فاكسيرا»: التطعيم بلقاح الإنفلونزا الجديد يبدأ من سن 6 أشهر

أعلن مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد لموسم شتاء 2022 - 2023، داخل مركز التطعيمات الرئيسي، وجارٍ التوزيع على كافة الفروع طبقًا لمقاييس سلسلة النقل المبرد cold chain transportation التي تضمن سلامة اللقاح.

وأشار مدير عام التطعيمات بفاكسيرا، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد يعطى للأعمار بداية من 6 أشهر.

وأوضح «المحمدي» أن الأطفال بين 6 أشهر و9 سنوات الذين لم يسبق لهم التطعيم، عليهم الحصول على جرعتين بينهما شهر، ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعة واحدة.

1/2 ملم جرعة ثابتة لجميع الأعمار

وأضاف مدير عام التطعيمات بفاكسيرا، أنه لجميع الأعمار الجرعة ثابتة، وهي 1/2 ملم أيًا كان السن أو عدد الجرعات، ولا يوجد تقسيم للجرعة.

190 جنيهًا سعر الجرعة من لقاح الإنفلونزا الجديد

كما أشار إلى أن النوع المتوفر حاليًا من لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد هو اللقاح الرباعي tetravalent إنفلوفاك من إنتاج شركة أبوت، ويبلغ سعر الجرعة 190 جنيهًا، بالإضافة إلى قيمة خدمة التطعيم 10 جنيهات.