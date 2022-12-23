سيول عارمة تجرف السيارات بشوارع مكة المكرمة وأمطار في الحرم.. «فيديو»

تعرضت مدينة مكة المكرمة صباح اليوم، لأمطار وسيول جارفة لم يسبق لها مثيل، أغرقت شوارع المدينة بأكملها وجرفت السيارات للشوارع، وتداول مغردون في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أظهرت حجم الضرر الناتج عن هذه السيول التي أغرقت شوارع مكة المكرمة وجرفت السيارات.

وتشهد مدينة مكة المكرمة استمرار سقوط الأمطار التي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من المناطق، «القنفذة، تربة الخرمة ورنية والمويه والطائف وأضم وميسان».

من جهته، دعا مطار الملك عبدالعزيز الدولي المسافرين للاستفسار عن رحلاتهم بسبب الطقس السيء الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، قبل التوجه للمطار.

المركز الوطني للأرصاد: توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

كما حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، على محافظة جدة، متوقعا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تصاحبها الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط السيول، وانعدام في الرؤية.

الحرم المكي يشهد هطول الأمطار على المعتمرين

وشهد الحرم المكي هطول الأمطار على المعتمرين والمصلين في المسجد، وأظهرت مقاطع فيديو هطول الأمطار على الطائفين أنحاء المطاف بالمسجد.