تحذيرات في السعودية وتعليق الدراسة وغلق الطرق بسبب سيول مكة (فيديو)

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من استمرار الأمطار في المملكة على 6 مناطق إذ تمّ إغلاق بعض الطرق، مشددًا على احتمالية استمرار الأمطار الغزيرة حتى تنقلب إلى سيول، وفقًا لما حدث أمس الاثنين في سيول مكة المكرمة وأمطار جدة.

استمرار الحالة المطرية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار الحالة المطرية التي بدأت منذ أمس الاثنين في المملكة العربية السعودية، ولازالت مستمرة حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع، وحذرت الأرصاد من استمرار أمطار السعودية على أجزاء من المملكة، ضمنها سيول مكة المكرمة.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #عسير حتى الساعة 8 مساءً.



#الوقاية_أمان pic.twitter.com/BmXNg8bahY — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 12, 2022

وتابعت الأرصاد السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «التأثيرات المصاحبة للأمطار السعودية، هي الرياح والأتربة والغبار، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، لذا حذرت الأرصاد السعودية وشددت على المواطنين الالتزام في البيوت حتى إعلان آخر من الأرصاد وقوات الدفاع المدني بشأن استمرار الأمطار الغزيرة أو توقفها».

الدفاع المدني السعودي يهيب بالمواطنين عدم الخروج من المنازل

وناشدت الأرصاد السعودية أهالي هذه المناطق أنَّ الأمطار الغزيرة مستمرة بدءا من صباح اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة 11 صباحًا، وحتى المساء الساعة 9، وأهاب الدفاع المدني المواطنين بعدم الخروج من المنازل تحسبًا لمخاطر الأمطار الغزيرة، وعدم الاقتراب من مناطق تجمعات المياه، وجريان السيول والأودية.

من جهتها، عطلت إدارة تعليم مكة بتعطيل الدراسة أمس الاثنين نظرًا للأمطار الغزيرة، وقد عادت سيول جدة من جديد، ليخرج الدفاع المدني وينبه المواطنين ويعلمهم بعدم تقديم أي بلاغات خاصة بحوادث هطول الأمطار.