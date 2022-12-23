سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وتحذير عاجل للمسافرين «صور»

سقطت أمطار غزيرة منذ قليل على مناطق عدة غرب الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، بالتحديد على الطرق السريعة غرب المدينة الساحلية، بالإضافة إلى مناطق العجمي والكيلو 21، مع سقوط أمطار متوسطة على حي الجمرك، الأمر الذي تبعه تحذير لقائدي السيارات المتجهين إلى الطريق الصحراوي والمسافرين على طرق غرب الإسكندرية بسبب غزارة الأمطار.

وحذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين المتجهين غرب المدينة بضرورة تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تحذير بسبب أمطار الإسكندرية الغزيرة

وأوضحت المحافظة، في بيانها للمواطنين، أن قائدي السيارات الذي يتجهون لمناطق غرب الإسكندرية أو المسافرين لخارج المدينة أو القادمين إليها، عليهم الحذر، وتجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كم / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

انتشار سيارات الصرف الصحي للحد من تراكم المياه

وتبع ذلك انتشار سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية، للتعامل مع الموقف بشكل لحظي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة، التي تعمل بها منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى اعتدال الطقس تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية خلال تلك الأيام، التي تستمر حتى غدًا السبت، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.