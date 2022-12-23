التنسيقية تعقد ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل عن المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

دور المسؤولية المجتمعية

وتتناول ورشة التنسيقية، مناقشة عدة محاور، بينها، دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بجانب آليات تشجيع الشركات لتعظيم دورها المجتمعي، وأيضا أطر الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومناقشة التشريعات المنظمة للمسئولية المجتمعية للشركات.

سلسلة كبيرة من ورش العمل

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎