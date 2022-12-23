ياسمين عبدالعزيز تحتفل بانطلاق تصوير مسلسل ضرب نار «صور»

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بانطلاق تصوير مسلسل ضرب النار، ومن المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2023، بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وجرى تداول صور خاصة من داخل احتفال الفنانة ياسمين عبد العزيز بانطلاق تصوير مسلسل ضرب نار، وظهرت في الصور بالزي الشعبي، إذ إنّ من المقرر أن تجسّد شخصية فتاة من منطقة شعبية.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بانطلاق تصوير ضرب نار

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في الصور التي تم تداولها مع فريق عمل المسلسل وهم يقطعون التورتة ومعهم مخرج المسلسل مصطفي فكري، كما ظهر معها الفنانة مها نصار التي تشارك معها في العمل.

يذكر أنّ الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى التعاون مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه مؤخرًا بمسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي تم تقديمه رمضان 2021.

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود.