6 معلومات عن مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

يتجدد التعاون بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل يحمل اسم «ضرب نار»، وذلك بعد نجاحهما سويًا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2021، وتصدر الثنائي وقتها صفحات التواصل الاجتماعي باعتباره العمل الفني الأول الذي جمعهما بعد تتويج حبهما بالزواج.

أحمد العوضي الكوماندا في «ضرب نار»

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان المقبل، بالتزامن مع انطلاق تصويره في الأيام الماضية، وذلك من خلال السطور التالية:

- المسلسل يحمل اسم «ضرب نار».

- يعد العمل الفني الثالث الذي يجمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بعد مسلسل «لآخر نفس» عام 2019، ومسلسل «اللي مالوش كبير» عام 2021.

أبطال المسلسل

- يشاركهما بطولة «ضرب نار» الفنانة القديرة سهير المرشدي، التي تعود للدراما منذ آخر ظهور لها عام 2018 من خلال مسلسل «طايع»، كذلك الفنانة الكوميدية إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربي، تامر نبيل، أحمد صادق.

- المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

- «ضرب نار» ثالث عمل درامي يجمع المخرج مصطفى فكري والفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعاونهما في «ونحب تاني ليه» عام 2020، و«اللي مالوش كبير» عام 2021.

- أحمد العوضي يجسد شخصية رجل صعيدي من سوهاج ويحمل اسم «الكوماندا جابر أبو شديد»، وفقًا لاعتياده على اختيار الأسماء التي تحمل ألقابًا مميزة مثل شخصية «سيف الخديوي» في «اللي مالوش كبير»، وعبارته الشهيرة التي كان يرددها «وحش الكون».