ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يواصلان التحضير لمسلسل جديد

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، تحضيرات مسلسلهما الجديد، واللذان يُشاركان به في موسم دراما رمضان 2023، حيث يأتي ذلك التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «اللي مالوش كبير».

وتعقد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، جلسات عمل مُكثفة مع المخرج مصطفى فكري، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، للوقوف على التفاصيل النهائية لشخصية كلّ منهما، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

مصطفى فكري يواصل ترشيحات المُمثلين

ويواصل المخرج مصطفى فكري، الترشيحات للمُمثلين تمهيدًا للتعاقد معهم، خلال الأيام المُقبلة، حيث لم يُعلن عن أي من المُمثلين المُتواجدين مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حتى الآن.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في مسلسله الجديد

وكان الفنان أحمد العوضي، كشف في وقتٍ سابق، عن تجسيده لشخصية «الكوماندا چابر أبو شديد»، والذي ينتمي إلى محافظة سوهاج، قائلًا: «چابر أبو شديد، ابن سوهاج والخزندارية وخط النار، حق الرجال ميباتش، إن بات الحق مات على الجد دايما».

يذكر أنّ الفنانة ياسمين عبد العزيز، تواجدت في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، لأداء فريضة العمرة، حيث كشفت عن صورٍ من هناك، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، الأمر الذي حظى بإعجاب قطاع كبير من جمهورها، كونها ظهرت وهي مُرتدية الحجاب.