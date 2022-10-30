ياسمين عبد العزيز تشاهد مباراة آرسنال وفورست من المدرجات (صور)

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مُتابعة مباراة آرسنال وفورست بالدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، من وسط المدرجات على هامش إجازتها خارج البلاد.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقاطع فيديو وصور من داخل الاستاد، إذ تواجدت وسط جمهور نادي آرسنال.

وفي سياق متصل، تُشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد، وذلك بالتعاون مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

جلسات تحضيرية مكثفة قبل انطلاق تصوير المسلسل

وتعقد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، جلسات عمل مُكثفة مع المخرج مصطفى فكري، والسيناريست ناصر عبد الرحمن؛ للوقوف على التفاصيل النهائية لشخصية كلّ منهما تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

ويواصل المخرج مصطفى فكري، الترشيحات للمُمثلين تمهيدًا للتعاقد معهم، خلال الأيام المُقبلة، إذ لم يُعلن عن أي من المُمثلين المُتواجدين مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي حتى الآن.

ياسمين عبدالعزيز تؤدي مناسك العمرة

يذكر أنّ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تواجدت في المملكة العربية السعودية مؤخرًا لأداء العمرة، إذ كشفت عن بعض صورها خلال أداء المناسك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ الأمر الذي نال إعجاب قطاع كبير من جمهورها.