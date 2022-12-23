إصابة 14 شخصا في حادث سير بأسيوط.. ووكيل «الصحة» يتابع حالة المصابين

أصيب 14 شخصا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل، اليوم الجمعة، بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث سير لسيارة ميكروباص وتروسيكل، وتوجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصا بجروح متفرقة بانحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكيل وزارة الصحة يتابع حالة المصابين

وتوجه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لزيارة المصابين بمستشفى أسيوط العام، وتابع تقديم الخدمة الطبية للمصابين، وتم تشكيل فريق طبي لفحص كافة الحالات.

حالة المصابين في الحادث

ومن جانبه أوضح دكتور باهر صفوت، نائب مدير مستشفى أسيوط العام، أن المستشفى استقبل 14 مصابا ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسور وارتجاج، وتم عمل الإسعافات الأولية فور وصول المصابين.