ختام فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الكشفية بجامعة سوهاج

اختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الكشفية لجوالي وجوالات كليات الجامعة، والتي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة.

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، بأن وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث يعد كل نشاط فرصة لكل طالب لممارسة ما يتناسب مع ميوله وتدعم مهاراته.

التدريب الكشفي بالجامعات له دور مهم

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن التدريب الكشفي بالجامعات له دور مهم في صقل مهارات الشباب الكشفية ليصبح مماثل لشباب الحركة الكشفية العالمية، وذلك بغرض شغل أوقات الفراغ في اكتساب مهارات حياة الخلاء و توسيع آفاق الطلاب ليصبحوا منفتحين علي العالم وتطوراته.

الدورة هدفت إلى إعداد قادة وجوالين مؤهلين كشفياً

وأشار نائب رئيس الجامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب إلى أنه شارك بالدورة 51 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة بواقع 3 طلاب من كل كلية، مشيراً إلى أن الدورة هدفت إلى إعداد قادة وجوالين مؤهلين كشفياً لقيادة عشائر الكليات خلال العام الدراسي، خاصة وأن نشاط الجوالة يساهم في تنمية المهارات الشخصية للطلاب، وصقل أفكارهم وخبراتهم الحياتية، بالإضافة إلى استغلال طاقاتهم من الناحية البدنية والإجتماعية والثقافية، وجعلهم شخصيات متعاونة متفهمة للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إن برنامج الدورة تضمن التعريف بالحركة الكشفية الماهية، الأهداف، الطريقة، التاريخ، بالإضافة إلى المهارات الكشفية مثل الرحلة الخلوية، الطهي الخلوي، كما تضمن أيضاً التقاليد الكشفية تحية العلم، الزي والدوري.

وأضاف حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن الدورة استمرت لمدة 3 أيام متواصلة، وشارك في التدريب فرع سوهاج للجمعية البحرية والجمعية الجوية وجمعية الفتيان.