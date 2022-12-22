جامعة سوهاج تنظم مسابقة «ابدأي حلمك» لدعم رائدات الأعمال

تنظم حاضنة مسار بجامعة سوهاج مسابقة «ابدأي حلمك» لدعم رائدات الأعمال بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني ورفع مهارات الإناث، بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن مسابقة «ابدأي حلمك» تأتي ضمن فعاليات مشروع «تمكين رائدات الأعمال وخدمات تطوير الأعمال وروابط السوق»، والذي تنفذه إنرووت للتنمية، بالتعاون مع الجامعة وحاضنة مسار، وبتمويل من السفارة الكندية بالقاهرة.

مشاركة 65% من الإناث بفعاليات الجامعة

وأضاف «عبدالخالق»، أن حاضنة مسار منذ إنشائها بالجامعة، تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للسيدات بمحافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث في الفعاليات المختلفة 65% من المشاركين، مشيداً بما تتميز به رائدات الأعمال بالمحافظة، حيث أنهن يتحلين بالشغف والطموح والإصرار والرغبة في النجاح، إلى جانب أنه لديهن رؤية للتنفيذ، مضيفاً أن رواد ورائدات الأعمال سيكونوا بمثابة القوة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، لذا لا بد من تشجيعهم وتوفير كافة سبل الدعم لاستغلال طاقاتهم، وتسهيل حصولهم على التمويل، إلى جانب مساعدتهم في تسويق أفكارهم ومشروعاتهم وتوفير كافة السبل لتمكينهم ورعايتهم.

تقديم الدعم الفني لرائدات الأعمال

وأشار الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار، إلى أن مسابقة «ابدأي حلمك» تهدف لتقديم الدعم الفني لرائدات الأعمال لرفع مهاراتهن وكفاءة شركاتهن، وذلك من خلال حزمة من التدريبات المختلفة، بالإضافة إلى خدمات التشبيك التي تقدمها حاضنة مسار لربط رائدات الأعمال بالجهات الفاعلة في السوق، وربط رائدات الأعمال الناجحات بأقرانهن المبتدئات.

وأضاف أن التقديم بالمسابقة يتم من خلال الرابط هـنـا، مؤكدا أن المسابقة تتضمن حصول رائدات الأعمال المتميزات على جوائز عينية من أجل المساهمة في تطوير وتعزيز نطاق عمل مشروعاتهن الناشئة.