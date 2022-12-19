رئيس جامعة سوهاج: تحديث البرامج التكنولوجية لتواكب متطلبات سوق العمل

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة البرامج التكنولوجية المميزة بكلية التكنولوجيا والتعليم، لمناقشة عدة موضوعات بينها اعتماد جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول للبرامج التكنولوجية المميزة بمستوياتها الثلاثة.

إضافة برامج تعليمية

وقال «عبدالخالق» إن إدارة جامعة سوهاج تعمل على إضافة البرامج التعليمية الخاصة وتحديث المقررات بما يواكب احتياجات سوق العمل في المستقبل وما تتطلبه الوظائف لتأهيل الطلاب وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لها، حيث تؤهل تلك البرامج الطلاب للعمل في التخصصات الحديثة والمتميزة في مجال تكنولوجيا كهرباء وإلكترونيات السكك الحديد.

وشدد رئيس جامعة سوهاج على ضرورة استكمال جميع جوانب الجودة التعليمية وتوصيف المقررات والبرامج الدراسية، والتأكيد على مطابقة مدخلات ومخرجات البرامج لمواصفات الجودة، تمهيداً لزيارة لجنة من المجلس الأعلى للجامعات للكلية للوقوف على مدى مطابقة هذه البرامج، والوقوف على نقاط القوة والضعف بهم.

اعتماد اللائحة المالية

وأشار الدكتور أحمد عبدالرحيم، القائم بعمل عميد الكلية، إلى أن الاجتماع تناول عدة موضوعات، بينها اعتماد اللائحة المالية والإدارية للبرامج التكنولوجيه المتميزة بالكلية، واعتماد الجداول الامتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 للمستويات الثلاثة، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل الكنترول للمستويات الثلاثة.