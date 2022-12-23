تفاصيل تطوير شوارع مدينة مرسى مطروح.. تغيير جميع الاتجاهات (صور)

أعلن اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، تطوير شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، بما يحقق سيولة مرورية وتنمية سياحية للمدينة، كونها من المحافظات الساحلية ذات الطابع الخاص، ويتردد عليها عدد كبير من الزائرين والمصطافين خلال فصل الصيف، وبهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية، وظهورها بشكل لائق ومشرف.

إعادة تطوير مرسى مطروح

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ تطوير شوارع مدينة مرسى مطروح تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود نصار، من خلال المقترح المقدم من إدارة مرور مطروح، الذي يتمثل في إعداد التخطيط العام للشوارع والتقاطعات بمنطقة الدراسة، وتشمل شوارع الإسكندرية، وعمر المختار، وليبيا، وذلك من شارع المجعاوي شمالًا وحتى شارع الثانوية جنوبًا، بالإضافة إلى شارع الثانوية العسكرية نفسه، كما تشمل منطقة الدراسة مدخل شارع الإسكندرية من الميدان أمام مستشفى مطروح العام.

تخطيط شوارع مطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه جرى دراسة تخطيط الشوارع الرئيسية والتقاطعات المختلفة، منها المزود بإشارات مرور ضوئية كاملة أو أضواء عند أماكن عبور المشاة الرئيسية، لافتًا إلى أن التخطيط المقترح يوضح اتجاهات الحركة، وحركات الالتفاف المسموحة ومواقع الإشارات الحالية.

تغييرات مسار شوارع المدينة

وأوضح أن الحركة على شوارع «الإسكندرية، وعمر المختار، وليبيا»، أصبحت في اتجاه واحد، كما أن الحركة على بعض الشوارع الفرعية بين شارعي عمر المختار وليبيا في اتجاه الشرق والغرب، التي أصبحت اتجاه واحد لتفادي التقاطع بين الاتجاه لليسار وحركة المرور على هذه الشوارع، منها شارع جابر المجعاوي، وشارع الجلاء، وشارع جول جمال، وجول جمال قبلي، وشارع الشهيد صالح القاضي، وتركيب لوحة ضوئية بمدخل مدينة مطروح كمين «الكم20» بالطريق الساحلي لتوضيح اتجاهات المرور ومعالم المدينة وشرح بعض قواعد واداب المرور.