مواعيد قطارات «كفر الزيات - القاهرة» اليوم.. «عادية ومكيفة»

مواعيد قطارات كفر الزيات القاهرة، يبحث عنها الكثير من المواطنين والطلاب، من راغبي السفر قبل مغادرتهم منازلهم، إذ أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مواعيد قطارات كفر الزيات القاهرة، العادية والمكيفة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» مواعيد تلك القطارات، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، كما يلي:

القطارات العادية

قطار رقم 2 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 4 صباحًا متجهًا إلى القاهرة.

قطار الرقم 1108 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 5 صباحًا متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 8 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 7:10 صباحًا متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 1211 درجه ثالثة محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 11:10 صباحًا متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 132 درجه ثالثة تهويه روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 12:05 ظهرًا متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 1208 درجه ثالثة عادية محسنة، مقرر قيامه الساعة 14:30 مساءً متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 18 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 15:05 متجهًا إلى القاهرة.

قطار الرقم 24 درجة ثالثة تهوية روسي مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 16:30 متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 32 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 20:10 متجهًا إلى القاهرة.

القطارات المكيفة

قطار رقم 902 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 7:35 صباحًا متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 914 مكيف درجه أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 14:30 مساءً متجهًا إلى القاهرة.

قطار الرقم 922 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 17:05 مساءً متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 930 مكيف درجه أولى وثانية، مقرر قيامه من كفر الزيات الساعة 21:50 مساءً متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 28 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 22:10 مساءً متجهًا إلى القاهرة.

قطار رقم 920 مكيف درجه أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات الساعة 23:35 مساءً متجهًا إلى القاهرة.