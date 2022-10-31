تعديل مواعيد 6 قطارات على خط «طنطا - شربين» والعكس.. اعرف التفاصيل 

مواعيد قطارات «طنطا - شربين» والعكس، يبحث عنها الكثير من المواطنين، بعدما قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بإضافة واختصار وتعديل بعض المواعيد على خط قطارات «طنطا - شربين» والعكس، بهدف تلبية رغبة المواطنين، والعمل على راحة الجمهور، بما لا يخالف خطة التطوير الجارية.

تعديل مواعيد 6 قطارات

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن»، مواعيد قطارات «طنطا - شربين» والعكس بعد التعديل بحسب ما أعلنت الهيئة القومية للسكك حديد مصر، ومن خلال هذا الجدول يستطيع المواطن أن يتعرف على مواعيد تلك القطارات.

- قطار 494 ركاب يقوم من محطة شربين الساعة 12:35 ويصل محطة طنطا الساعة 16:30.

- قطار 876 اكسبريس يقوم من شربين الساعة 11:50 ويصل محطة طنطا الساعة 15:10.

- قطار 496 يقوم من محطة شربين الساعة 14:45 ويصل محطة طنطا الساعة 19:25.

- قطار 875 اكسبريس يقوم من محطة طنطا الساعة 17:00 ويصل شربين الساعة 18:35 .

- قطار 803 ليكون اكسبريس يقوم من محطة طنطا الساعة 8:05 ويصل محطة شربين الساعة 11:05.

- قطار 495 يقوم من محطة طنطا الساعة 14:05 ويصل محطة شربين الساعة 17:55.