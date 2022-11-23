مواعيد قطارات طنطا ــ القاهرة.. بداية التحرك والوصول

يسعى راغبي السفر من محطة سكك حديد طنطا، إلى معرفة مواعيد قطارات المتجهة إلى القاهرة من رصيف مدينة شيخ العرب السيد البدوي، وتقدم «الوطن» تلك الخدمة إلى القراء، وتأتي مواعيد القطارات وفقا لما أعلنته محطة سكك حديد طنطا، كالتالي:

مواعيد قطارات طنطا - القاهرة

- قطار رقم 922، نوع الخدمة «مكيف»، موعد التحرك من طنطا الساعة 5:45 صباحا ويصل محطة مصر «رمسيس» 6.50 صباحا.

- قطار 196، نوع الخدمة «مكيف»، موعد التحرك من محطة طنطا 5.50 صباحا، يصل محطة سكك حديد مصر «رمسيس» 7.3 صباحا.

- قطار رقم 88، نوع الخدمة «مكيف» موعد التحرك من رصيف طنطا 6.35 صباحا، يصل رصيف محطة رمسيس، 7.40 دقيقة صباحا.

- قطار 928، نوع الخدمة «مكيف» موعد التحرك من طنطا 7.44 صباحا، يصل محطة رمسيس 8:50 صباحا.

- قطار 208، نوع الخدمة «مكيف» موعد التحرك من طنطا 8:43 صباحا، يصل القاهرة 9:45 صباحا.

- قطار 1008 نوع الخدمة «مميز» موعد التحرك من طنطا 9:18 صباحا، يصل القاهرة 10:25 صباحا.

- قطار 930، نوع الخدمة «مكيف» موعد التحرك 10:10 صباحا، يصل محطة رمسيس 11:25 صباحا.

- قطار نوع الخدمة " اسبانى" يتحرك من طنطا الساعة 1:19 ظهرا، يصل محطة رمسيس 2:45 عصرا.

- قطار 914 نوع الخدمة «مكيف» موعد التحرك 2.55 عصرا ويصل إلى محطة القاهرة 4.20 مساء.

محطة سكك حديد طنطا

محطة سكك حديد طنطا، واحدة من أهم وأقدم محطات هيئة السكك الحديد المصرية، كونها حلقة الوصل بين محطات محافظات الدلتا والوجه البحري وبين محطة سكك حديد رمسيس وغيرها من المحطات، ويتردد عليها يوميا الآلاف من راغبي السفر إلى محافظات الجمهورية عبر قطارات سكك حديد مصر.