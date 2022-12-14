مواعيد قطارات «طنطا - القاهرة» الأربعاء 14 ديسمبر

محطة سكك حديد طنطا، واحدة من المحطات التي تشهد بشكل يومي تردد الآلاف عليها من راغبي السفر خلال قطارات هيئة سكك حديد مصر، لما تتمتع به تلك المحطة من موقع جغرافي يقع في قلب الدلتا، وتربط بين كافة مدن ومحافظات الوجه البحري، ويعبر من خلالها القطارات.

ويسعى راغبو السفر من خلال تلك المحطة إلى محافظة القاهرة، من طلاب وموظفين وغيرهم من أجل إنهاء مصالحهم على معرفة مواعيد قطارات سكك حديد طنطا- القاهرة، وتقدم «الوطن» إلى القراء مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر.

قطارات طنطا- القاهرة صباحا

- قطار رقم 88، يتحرك من طنطا 6.35 صباحا، ويصل رصيف محطة رمسيس، 7.40 دقيقة صباحا.

- قطار 928، يتحرك من طنطا 7.44 صباحا، ويصل محطة رمسيس 8:50 صباحا.

- قطار 208، يتحرك من طنطا 8:43 صباحا، ويصل القاهرة 9:45 صباحا.

- قطار 1008 يتحرك من طنطا 9:18 صباحا، ويصل القاهرة 10:25 صباحا.

- قطار 930، من رصيف طنطا 10:10 صباحا، ويصل محطة رمسيس 11:25 صباحا.

قطارات طنطا- القاهرة مساء

- قطار 914 يتحرك من طنطا 2.55 عصرا ويصل إلى محطة القاهرة 4.20 مساء.

- قطار 966 يتحرك من طنطا 4.25 عصرا، ويصل محطة رمسيس 6.15 مساء.

- قطار 196 يتحرك من طنطا 5.39، ويصل محطة رمسيس 7.00 مساء.

- قطار 994 يتحرك من طنطا 7.00 مساء، ويصل محطة رمسيس 8.25 مساء.