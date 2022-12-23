بعد قرارات «المركزي».. طريقة الحصول على شهادات القمة من بنك مصر

أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قرارًا برفع سعر الفائدة للإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75% على الترتيب.

وعقب قرار البنك المركزي، أعلن بنك مصر رفع أسعار الفائدة 3%، على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية الحصول على شهادة بنك مصر، وفقا لما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

كيفية الحصول على شهادة بنك مصر

يمكن الحصول على شهادات بنك مصر من خلال الذهاب إلى أي من فروعه، التي يصل عددها لأكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتوفيرا للوقت والجهد، يمكن الحصول على الشهادت المختلفة من بنك مصر من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وكذلك ماكينات الصراف الآلي.

شهادة القمة بنك مصر

قرر بنك مصر، عقب اجتماع المركزي، رفع سعر الفائدة على شهادة القمة متغيرة العائد أجل 3 سنوات ليصل إلى 16.5% سنويا بعدما كان في السابق يصل إلى 13.5%.

يصرف العائد على تلك الشهادة المقدمة من بنك مصر.

يتم صرف عائد الشهادة بشكل ربع سنوي.

اجتماعات البنك المركزي

ورفع البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، ورفع أيضا سعر الائتمان والخصم.

وتم عقد عدة اجتماعات للبنك المركزي، على مدار عام 2022، وتم فيها اتخاذ عدة قرارات بشأن سعر الفائدة، وسيتم إعلان مواعيد اجتماعات 2023، في يناير المقبل.