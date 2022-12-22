عاجل.. البنك المركزي يعلن رفع أسعار الفائدة 3%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25%.

اجتماع استثنائي في أكتوبر

كان البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، في اجتماعه الأخير نهاية أكتوبر الماضي، ورفع أيضا سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

إلغاء اجتماع نوفمبر 2022

وألغى «المركزي» اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقررا عقده في نوفمبر الماضي، بعد عقده اجتماعا استثنائيا نهاية أكتوبر 2022، ومن المقرر إعلان البنك المركزي مواعيد اجتماعات 2023، في يناير المقبل.

6 اجتماعات حتى أكتوبر

وعقدت لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، 6 اجتماعات منذ بدايته، واتخذت خلالها قرارات مهمة، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض في مارس الماضي، ثم رفع سعري الفائدة في مايو بنسبة 2% لتصبح 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

تثبيت سعر الفائدة في 3 اجتماعات

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يونيو الماضي، ثبّت «المركزي» سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ثم ثبّت أيضاً الفائدة في أغسطس، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وكذلك في سبتمبر الماضي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.