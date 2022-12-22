لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.. بنك مصر يفوز بـ3 شهادات أيزو عالمية

في احتفالية مهيبة نظمت بمقر بنك مصر، تسلم محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر 3 شهادات نظم إدارة الجودة الدولية في القطاع الإداري ببنك مصر وهى؛ نظام إدارة الجودة EN ISO 9001:2015، ونظام الإدارة البيئية EN ISO 14001:2015، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 2018 :45001 ISO من قبل شركة EUROCERT طبقا للمواصفات والمعايير المتخصصة في هذا المجال.

وسلم المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة NES بتسليم الشهادات؛ وتعد شركة NES الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة EUROCERT طبقا للمواصفات والمعايير الأوربية المتخصصة في هذا المجال.

ويمنح هذه الشهادات بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لجميع السياسات والإجراءات الداخلية وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دوليا في نظم الإدارة العالمية.

ويعد حصول القطاع الإداري ببنك مصر على شهادات الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة المتخصصة من قبل EUROCERT؛ الشركة الرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع لوزارة التجارة والصناعة، بمثابة شهادة استحقاق لتوافق البنك في نظم إدارته مع المعايير والمواصفات الدولية التي تخضع لها تلك الشهادات.

ويعد القطاع الإداري ببنك مصر أول قطاع إداري في القطاع المصرفي بإفريقيا والشرق الأوسط، يحصل على تلك الشهادات المرموقة.

هذا وقد قامت المراجعة الخارجية من خلال شركة الشرق الأدنى للتنمية المستدامة (Near East Services – NES)، كما جرى الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، باعتباره جهة الاعتماد الوحيدة في مصر المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة الصادرة من منظمة الأيزو العالمية من أجل تحقيق متطلبات الجودة والكفاءة والمعايير الدولية.

وصرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصول البنك على هذه الشهادات يُعتبر بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة في 3 مجالات مجتمعة، وهي: (نظم إدارة الجودة / البيئة / الصحة والسلامة المهنية)، إذ أن هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الأمثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الإنفاق.

وأكد حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على سعي بنك مصر الدائم لتحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك على الاهتمام بصحة وسلامة الموارد البشرية وإدارة البيئة بتطبيق المعايير الدولية تماشيا مع رؤية وإستراتيجية الدولة، مؤكدا الحرص الدائم على اتباع أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة.