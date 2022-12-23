بعد قرار «المركزي».. ننشر أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية للبنك الأهلي المصري خاصة أنه يطرح حزمة من شهادات الاستثمار المختلفة بآجال مختلفة سواء 3 سنوات أو خمس سنوات أو متغيرة.

ورفع البنك المركزي المصري، قبل قليل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

وتبدأ إمكانية شراء شهادة ادخارية في البنك الأهلي المصري من 1000، كما أنها ذات أسعار فائدة متميزة ومختلفة عن البنوك الأخرى العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، وذات عوائد شهرية وسنوية وربع ونصف سنوية، وتستعرض الوطن في التقرير التالي أسعار الفائدة على شهادات البنك.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم 20221- الشهادة البلاتينية الثابتة من البنك الاهلي المصري 2022

– معدل الفائدة : 11% سنويا.

– نوع الفائدة : ثابتة طوال مدة الشهادة.

– دورية الصرف : شهري.

– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه. – مدة الشهادات 3 سنوات.

2- الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الاهلي المصري 2022

– معدل الفائدة : 8.5% سنويا

– نوع الفائدة : متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزيادة 0.25%

– دورية الصرف : ربع سنوي كل 3 شهور.

– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه. – مدة الشهادات 3 سنوات.

3- الشهادة الخماسية الثابتة من البنك الاهلي المصري 2022

– معدل الفائدة : 10.25% سنويا

– نوع الفائدة : ثابتة طوال مدة الشهادة.

– دورية الصرف : شهري.

– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.

– مدة الشهادات 5 سنوات

وتنعقد لجان الأصول والخصوم «الأليكو» في البنوك اعتباراً من الأسبوع المقبل، لإعلان أسعار الفائدة الجديدة، وذلك عقب إلان البنك المركزي لأسعار الفائدة الجديدة.