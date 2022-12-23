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«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير وحدات الرعاية الأولية

كتب:

نظيمه البحرواي
04:02 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مسئولي العلاج الوقائي والرعاية الأساسية بالمديرية، لمناقشة خطة تطوير وحدات الرعاية الأولية والخدمات المقدمة بها، والتي تشمل جميع مراكز المحافظة.

التوسع في تقديم الخدمات الطبية

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بالتوسع في تقديم الخدمات الطبية بقطاع الرعاية الأولية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لتطوير الخدمات الصحية.

وناقش وكيل الوزارة آلية اختيار الوحدات والمراكز الطبية من كافة الإدارات الصحية وفقا لمعايير محددة تعتمد في مجملها على الموقع الجغرافي للوحدة الصحية وتوابعها وفقا للخريطة الصحية والوقائية والكثافة السكانية، والتجهيزات المتاحة بها، والقوى البشرية من العاملين بمختلف الفئات، وغير ذلك من البنود، ما يتيح وضع خطة نهائية يمكن اعتمادها للبدء في مشروع التطوير.

تطوير الوحدات الصحية

وتتضمن الخطة تطوير الوحدات الصحية ورفع كفائتها وميكنتها بالكامل، فضلاً عن رفع كفاءة الكوادر الطبية من العاملين بها خاصة أطباء الأسرة، من خلال حزم تدريبية وتحفيزية، بالإضافة لتعزيزها بخدمة الأخصائي في عدة تخصصات طبية، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

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