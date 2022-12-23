«رابطة تجار السيارات» تتبرع بـ6 ملايين جنيه دعما لمستشفى سرطان الأطفال

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تجار السيارات جمعوا أكثر من 6 ملايين جنيه للتبرع بها إلى مستشفى 57357.

وأضاف «أبو المجد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم الشيكات إلى مدير المستشفى في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدا دعم الرابطة لهذا الصرح الطبي الذي يقدم الخدمة لملايين الأطفال المصابين بالمرض.

تكلفة علاج كل طفل تتراوح ما بين 600 و700 ألف جنيه

ووفقا لما أعلنه المستشفى في وقت سابق، فإن تكلفة علاج كل طفل تتراوح ما بين 600 و700 ألف جنيه، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لعلاج المصابين.

طلب إحاطة من للحكومة

فيما طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع المالية داخل مستشفى 57357، حيث قدم طلب إحاطة لرئيس المجلس النواب، لإيجاد حل من قبل الحكومة لنقص التبرعات والتمويل خلال الفترة الأخيرة.