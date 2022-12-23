فرحة مزارعي كفر الشيخ بعد سقوط أمطار غزيرة: «خير لنا ولأرضنا»

حالة من الفرح والسرور انتابت مزارعو محافظة كفر الشيخ، عقب سقوط أمطار غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة، وذلك للفائدة الكبيرة التي تعم على المحاصيل الشتوية مثل: «الفول، والبنجر، والبرسيم، والقمح»، وغيرها من المحاصيل.

فرحة بين المزارعين لسقوط الأمطار الغزيرة

واستقبل المزارعون، سقوط الأمطار الغزيرة فجر اليوم بحالة من البهجة والسرور، والدعاء والتضرع إلى الله باستمرار سقوط الأمطار، والتي لها الدور الكبير المؤثر في زراعة وإنتاجية مختلف المحاصيل الشتوية.

«كُنا كلنا زعلانين لأن الشتا اتأخر السنادي وفرحنا جداً بأمطار اليوم لأن الزرع كان محتاجها جداً وإحنا كفلاحين بنتفائل جداً بالمطر لأنه خير لنا ولأرضنا»، بهذه الكلمات بدأ علي مختار، مزارع، حديثه لـ«الوطن».

«مختار»: بننتظر الأمطار من السنة للسنة

وأضاف «مختار»: «بننتظر الأمطار من السنة للسنة لأن فيه محاصيل كتير بتحب مياه الأمطار زي محصول بنجر السكر لأنه في الأساس محصول أصله أوروبي بيتروي بالأمطار، وكمان محصول الفول بيحب المطر جداً، والأمطار بصفة عامة بتحافظ على المزروعات من أي حشرات أو أمراض».

«عبد الحميد»: فكرنا إننا نصلي صلاة الاستسقاء

تأخر سقوط الأمطار هذا العام جعل عدد من المزارعون يفكرون في أداء صلاة الاستسقاء من أجل سقوط الأمطار، بحسب حمادة عبد الحميد، مزارع: «فكرنا إننا نصلي صلاة الاستسقاء لأن الشتا اتأخر السنادي وكان كل سنة الدنيا بتمطر بدري كان كده، بس الحمد لله إن الدنيا مطرت لأن الزرع كان ممكن يتلف بسبب تأخر المطر، وربنا ما يحرمانش من المطر».

فوائد سقوط الأمطار

ويشير المهندس أيمن صالح، مهندس زراعي، إلى أن هناك عدة فوائد لسقوط الأمطار ومنها غسيل أملاح التربة، والتسميد الطبيعي نتيجة تفاعل المياه مع أوراق الأشجار المتساقطة على الأرض، لافتاً أن مياه الأمطار توفر التسميد الأزوتى نتيجة ذوبان الأزوت مع مياه الأمطار، بالإضافة إلى أن من فوائد الأمطار التخلص من حشرات «المن، والعنكبوت، والتربس» والتي تُصيب النباتات.

سقوط أمطار علي كفر الشيخ

وشهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، معلنة بذلك دخول فصل الشتاء، الذي بدأ فلكيًا يوم الأربعاء الماضي، وينتهي يوم الإثنين 20 مارس 2023، إذ سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية.