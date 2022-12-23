خريطة انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت عن 14 قرية بالغربية

تشهد عدة قرى تابعة لمركز ومدينة طنطا، انقطاع التيار الكهربائي، غداً السبت، لمدة زمنية تصل إلى 5 ساعات، وفقاً لما أعلنه قطاع كهرباء غرب محافظة الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية، لمغذي الأرياف بمركز طنطا.

انقطاع التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا، عبر صفحتها الرسمية، عن انقطاع التيار الكهربائي، عن مغذى الأرياف بمركز طنطا، غداً السبت، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، داخل 14 قرية، من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية، على أن يتم إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى فور الانتهاء.

فصل التيار عن 14 قرية

وجائت المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، خلال تلك الفترة، هي قرى شونى، ودفرة، ومنشية جنزور، والكرسه، وكفرالشرفا، وفيشا سليم، وصناديد، وكفرمسعود،وكفرخضر، والعوايسه، والمنشية الجديدة، وكفرالساحل، وجزء من قرية ميت حبيش القبلية، وجزء من قرية نفيا، والعزب التابعة لها.

اتخاذ التدابير اللازمة

وأهابت شركه الكهرباء بضروره اتخاذ التدابير اللازمه خلال فتره انقطاع التيار الكهربائي وناشدت، المواطنين، والمخابز والمصالح الحكومية، باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الإنقطاع على أن يتم عودة التيار مرة أخرى فور الانتهاء من عمليات الصيانة.