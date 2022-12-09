خريطة انقطاع الكهرباء غدا عن 20 منطقة في طنطا والمحلة بالغربية

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا، انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت، عن عدة مناطق وقرى بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، لمدة زمنية تتجاوز 3 ساعات في بعض المناطق، لإجراء عملية الصيانة الدورية لمحطة محولات غرب المحلة، ولوحة توزيع المياه بطنطا الجديدة.

انقطاع الكهرباء في المحلة وطنطا

وأعلنت كهرباء جنوب الدلتا، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، من الساعة 7 صباحا حتى 8 صباحا، في 14 منطقة بمدينة ومركز المحلة الكبرى، وحتى الساعة 10:30 صباحا، في 6 مناطق داخل مدينة طنطا، لإجراء الصيانة الدورية لمحطة محولات كهرباء غرب المحلة، ولوحة توزيع المياه بطنطا.

انقطاع الكهرباء في المحلة

وبحسب بيان «الكهرباء»، فإن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء غدا السبت في المحلة هي «شارع الجلاء، الصفا، الملاريا، طريق الزراعة، خلف الميكنة، مدرسة التوفيق، امتداد شارع سعد زغلول، بسيسة، الملجأ، شارع البحر، مجلس المدينة، طريق ديرب، مصنع الهياتم، ميت الليث هاشم وتوابعها».

انقطاع الكهرباء في طنطا

وتشهد عدة مناطق بمدينة طنطا قطع التيار الكهربائي، بينها «شارع حسن رضوان، سكة المحلة حتى شارع ثروت، شارع بطرس حتى شارع العنانية، منطقة المرشحة، شارع الحلو حتى مستشفى الأمريكان، ومنطقة لوحه المياه حتى الإمام البصيري».

وأهابت شركة الكهرباء بالمواطنين والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، باتخاذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، على أن يتم إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى فور الانتهاء من إجراءات الصيانة الدورية اللازمة.