ياسمين عبدالعزيز فتاة شعبية في مسلسل ضرب نار: رمضان 2023 بإذن الله

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الرمضاني 2023 ضرب نار.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لها وهي ترتدي ملاية لف وعلقت عليها قائلة: «مهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان مسلسل ضرب نار رمضان 2023 بإذن الله».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود.

ويُعد مسلسل ضرب نار التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه مؤخرًا بمسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي تم تقديمه رمضان 2021.