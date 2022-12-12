ياسمين عبدالعزيز تهنئ زوجها أحمد العوضي بعيد ميلاده: «عقبال 100 سنة»

هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة تجمعها بزوجها أحمد العوضي وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا رب».

وانهالت تعليقات الجمهور بتهنئة أحمد العوضي بعيد ميلاده، ودوام محبتهما طول العمر.

مسلسل «اللي ملوش كبير»

وكان آخر عمل جمع بين ياسمين والعوضي مسلسل اللي مالوش كبير الذي عُرض في رمضان 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد سرحان، وخالد الصاوي، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وفتوح أحمد، وكريم عبدالخالق، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.