يعقد مؤتمرا صحفيا.. التفاصيل الكاملة لحفل سعد لمجرد بشرم الشيخ

يحيي المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر حفلا غنائيا ضمن احتفالات رأس السنة بمدينة شرم الشيخ، والحفل يأتي ضمن جولته في الشرق الأوسط نهاية الشهر الجاري، والتي تشمل إسطنبول، وبيروت، ودبي، والدوحة.

سعد لمجرد يحضر لشرم الشيخ بعد إسطنبول

الحفل المرتقب هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف في مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي ستحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة، وسيسبق الحفل مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام بحضور سعد لمجرد وعدد من الخبراء السياحيين، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ يقدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

مؤتمر صحفي لسعد لمجرد في 28 ديسمبر

سعد لمجرد خلال الحفل سيحتفل بالإنجاز الرياضي الكروي الذي حققه منتخب المغرب والذي رسم الشعور بالفخر والفرحة لدى كل العرب، وسيقدم في الحفل مجموعة من أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً، كإهداء لمنتخب بلاده، ومنها «الحلق اللي عامل قلق»، و«من أول دقيقة» و«أنت معلم» وغيرها، وعدد آخر من الأغاني.

وجدير بالذكر أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: «شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء».

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية باللهجة المصرية «الحلق»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي وتم تصوير كليب لها من إخراج اللبناني دان حداد.