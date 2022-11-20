نجوم الفن يدعمون الفنان المغربي سعد لمجرد بعد وفاة جدته: «شد حيلك»

قدم عدد من نجوم الفن، الدعم للنجم المغربي سعد لمجرد، بعد وفاة جدته، والدة الفنان البشير عبدو، وقدموا له عبارات التعزية.

تعليقات الجمهور لـ سعد لمجرد

وكتب الفنان أحمد زاهر، في تعليق على منشور سعد لمجرد الذي أعلن فيه وفاة جدته: «البقاء لله والدوام لله شد حيلك ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته».

وعلق الفنان عمرو سعد: «الله يرحمها ويسكنها فسيح الجنات نفسا عزيزة مطمأنة»، وكتب الفنان حسام داغر: «البقاء لله»، وكتب الفنان محمد شاهين: «البقاء لله والدوام لله وحده».

سعد لمجرد يعلن وفاة جدته

وكتب سعد لمجرد، عبر حسابه على «إنستجرام»: «جدتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه».

والد الفنان سعد لمجرد

وكان الفنان البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد، قد نعى والدته عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ نشر صورة لها، وأرفقها برسالة وداع: «والدتي الحبيبة في ذمة الله، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، واجعلها يا رب من أهل الجنة.. دعواتكم لنا أحبائي بالصبر على فراقها».