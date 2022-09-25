نجوم الفن يهنئون سعد لمجرد بزفافه: «ربنا يجعل أيامكم كلها فرح»

تصدر اسم الفنان المغربي سعد لمجرد، محركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد نشره مجموعة من صور عقد قرانه، وحفل زفافه على صديقته غيثة العلاكي، الذي أعلن عنه منذ أيام عدة.

وظهر سعد لمجرد بصحبة العروس، وهما يرتديان الزي المغربي الرسمي «القفطان»، وفي صور أخرى وهو يرتدي «بدلة» سوداء اللون، موجهًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، رسالة شكر ومحبة لعائلته وأصدقائه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، ولكل من حضر وشاركه فرحته، كذلك من لم يسعفه الحظ بالحضور.

وقال إنّه يتمنى لو كانت لديه القدرة على مصافحة كل محبيه في كل مكان، ليعبر لهم عن مدى امتنانه لمحبتهم له: «جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة».

سعد لمجرد يتزوج من صديقته

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التفاعل مع صور حفل زفاف سعد لمجرد، والقيام بتهنئته، من بين هؤلاء الفنان أحمد زاهر الذي هنأه بقوله: «مبروك يا حبيبي، ربنا يتمملك بخير ويسعدك أنت وعروستك».

العروسان قاما بارتداء الزي المغربي

وعبرت الفنانة الإماراتية بلقيس، عن سعادتها لزفاف سعد لمجرد وقامت بالدعاء له وعروسه «الله يبارك لكم وعليكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويفرحكم ببعضكم اللهم أمين».

كما هنأت الفنانة كارمن سليمان، وساندي والشاعر تامر حسين، سعد لمجرد والدعاء له بالسعادة، بخلاف مصمم الأزياء العالمي سعد لمجرد.