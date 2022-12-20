سعد لمجرد يحتفل بإنجاز المنتخب المغربي في حفل رأس السنة بشرم الشيخ

يحتفل النجم المغربي سعد لمجرد مع الجالية المغربية المقيمة بمصر وجماهيره العريضة في مصر والوطن العربي والعالم بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم، وحصوله على المركز الرابع عالميا، في حفله المقبل ليلة رأس السنة بمدينة شرم الشيخ المصرية الساحلية.

سلسلة حفلات سعد لمجرد

يأتي الاحتفال في إطار جولة غنائية عالمية للفنان بقطر، واسطنبول وبيروت ودبي من تنظيم واحدة من كبريات شركات التنظيم المتخصصة في الحفلات.

وأحيا «لمجرد» حفلا ناجحا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا في موسم جدة رفع شعار كامل العدد.

ومن جهته، أوضح منظمو حفل شرم الشيخ أن الحفل المقرر تنظيمها أواخر هذا الشهر أعدت ليكون ضيوفها المصريين والسائحين العرب القادمين إلى مصر والتي تتوافد على شرم الشيخ في إطار احتفالات رأس السنة، ويعتبرون مثل هذه الحفلات الضخمة تدعيما للسياحة المصرية.

أغاني مميزة

ويغني لمجرد مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة، منها «الحلق اللي عامل قلق»، والتي حققت مشاهدات تجاوزت مائة مليون على المنصات الموسيقية واليوتيوب.

«لمجرد» سبق له الغناء بمصر في مايو الماضي بأحد الفنادق الكبرى، وأحيا فرح وحفل كبير حضره عدد من نجوم السينما المصرية، كما سبق لكبار الشعراء والملحنين المصريين.