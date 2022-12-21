أول ظهور بعد غياب.. 4 معلومات عن حفل سعد لمجرد في شرم الشيخ

بعد غياب طويل، يحيي الفنان المغربي سعد لمجرد حفلا غنائيا فى مدينة شرم الشيخ في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وسط حضور جماهيري كبير.

ترصد «الوطن» 5 معلومات عن حفل سعد لمجرد المنتظر..

سعد لمجرد يصل إلى مصر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري

- الحفل يقام في أحد النوادي الخاصة الغنائية بشرم الشيخ.

- الحفل يقام في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر.

- سعد يصل لمدينة شرم الشيخ قبل الحفل بيومين على متن طائرة قادمة من باريس.

- سيشدو سعد في الحفل بأغنيتيه المصريتين (الحلق)، (عدى الكلام).

سعد لمجرد يشدو في شرم الشيخ بأغنية «عدى الكلام»

سعد لمجرد كان قد احتفل مؤخرا بزفافه على فتاة مغربية من خارج الوسط الفني، وظهر لمجرد بصحبة العروس، وهما يرتديان الزي المغربي الرسمي «القفطان»، وفي صور أخرى وهو يرتدي «بدلة» سوداء اللون، موجهًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، رسالة شكر ومحبة لعائلته وأصدقائه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، ولكل من حضر وشاركه فرحته، كذلك من لم يسعفه الحظ بالحضور.