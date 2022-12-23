سباك ينهي حياة شاب في عين شمس بسبب خلاف على حساب تركيب «حنفية»

أنهى سباك حياة شاب في عين شمس طعنًا بالسكين، بسبب الخلاف على حساب تركيب حنفية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في الرأس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «هشام. م»، 45 سنة عامل، وبالفحص تبين إصابته بـ3 طعنات في الرأس من سلاح أبيض، وكشفت التحريات أن سباكًا وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن خلافًا حدث بين السباك وأحد زبائنه على حساب تركيب حنفية، وعندما تدخل المجني عليه لحل الخلاف سدد المتهم عدة ضربات من مطواة قرن غزال للمجني عليه، وأوضحت التحريات أن الأهالي نقلوا المجني عليه للمستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه ظل في الرعاية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيّدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.