وفاة شاب ضربا بـ«العصا» بزعم استخراج الجن من جسده في المرج

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بسبب التعدي عليه بالضرب بـ«عصا» على يد معالج روحاني في منطقة المرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجنائي، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود راضي ر» 30 سنة، وبالفحص تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم.

الأسرة اعتقدت أن ابنها بداخل «جن»

وكشفت التحريات، أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادا منها بأن داخله «جن»، ومشيرة إلى أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته.

وأشارت التحريات، إلى أنه تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.