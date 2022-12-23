القبض على شخص بتهمة قتل محاسب داخل مخزن في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات البلاغ الذي ورد لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج، بالعثور على جثة شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، داخل المخزن، مكمم وبه إصابات بالرأس، واكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة المخزن، وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجني عليه وهاتفه المحمول.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بذات المخزن ويمتلك معلومات جنائية ومقيمًا به.

العثور على جثة شخص داخل مخزن

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه باحتفاظ مالكي المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجني عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها، ليقرر سرقة المفاتيح من المجني عليه، كرهًا عنه والاستيلاء على ما بداخل الخزينة من مبالغ مالية، واستغل انصراف العاملين وتواجد المجني عليه بمفرده، ليتعدى عليه بالضرب على رأسه، باستخدام قطعة «حجر»، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وكممه، وعقب ذلك تمكن من سرقة المفاتيح واستولى على مبلغ مالي، والهاتف المحمول الخاص بالضحية.

المتهم اعترف بإنفاقه الأموال

وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالي والهاتف من متحصلات الواقعة، واعترف بإنفاقه باقي النقود المستولى عليها لإرضاء متطلباته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.