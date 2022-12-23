بنوك عالمية تتوقع تراجع أسعار الذهب في 2023 مع رفع الفائدة

تتوقع الكثير من البنوك والأسواق أن الهبوط في أسعار الذهب يكون في 2023، حيث تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة في التراجع، لكن الركود لم يتم الوصول إليه، على الرغم من مرور الاقتصاد الأمريكي بحالة الجمود العام المقبل بعد دورة رفع أسعار الفائدة السريعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

آخر موعد متوقع لانتهاء رفع الفائدة.. الربع الثاني من 2023

وبينت مؤسسة «جولدن إيرا»، للأبحاث في مجال الذهب، أن آخر موعد متوقع لانتهاء رفع الفائدة سيكون في الربع الثاني من ذلك العام 2023، وتخرج بيانات هامة في الربع الأول تخبرنا أن الركود قد يحيط بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن معدل البطالة سيعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك هبوطا سيحدث في سوق الأسهم الأمريكي نظرا لاستمرارية البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وهذا سيجعلنا نرى سوق ذهب هابط إلى أن يقوم الفيدرالي بانخفاض مستويات الفائدة الأمريكية، وأظهرت بيانات الاقتصاد الكلي علامات التباطؤ مع أكبر ضرر للاقتصاد لم يأت بعد.

وكان جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ذكر عدة مرات أن التأثيرات الكاملة لزيادة إجمالي سعر الفائدة البالغ 425 نقطة أساس هذا العام لم يتم العمل عليها، وأنه كلما احتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى أصبح الركود وشيك، وفقاً لـ«جولد ايرا».

جولدمان ساكس: الاقتصاد الأمريكي يمكنه تجنب الركود

وأوضح «بنك جولدمان ساكس»، أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتجنب الركود، وقال كبير الاقتصاديين ساكس جان هاتزيوس في توقعات عام 2023: «هناك أسباب قوية لتوقع نمو إيجابي في الأرباع المقبلة وأن التضخم الأساسي يتباطأ إلى 3 ٪، وأن يرتفع معدل البطالة بمقدار 5.0 نقطة مئوية، وأن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1٪ العام المقبل، ومع ذلك لاحظ البنك وجود خطر واضح للتراجع، مع احتمال حدوث ركود العام المقبل بنسبة 35%.

تحذير من احتمالية حدوث ركود العام المقبل

وحذر بنك «جيه بي مورجان»، من احتمالية حدوث ركود العام المقبل، وقال البنك فى رؤيته لعام 2023، «رأينا أن ضعف السوق والاقتصاد قد يحدث في عام 2023، نتيجة لإفراط البنك المركزي وستتبعه أوروبا أولاً والولايات المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل، في حين أن هناك حالة عدم يقين كبيرة بشأن توقيت وشدة هذا الانكماش نعتقد أن الأسواق المالية قد تتفاعل بشكل أسرع وأكثر عنفًا من الاقتصاد نفسه».

وتوقع بنك «أوف أمريكا»، حدوث ركود في الربع الأول من عام 2023، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % العام المقبل، كما توقع البنك أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.5%، وأن ينخفض التضخم إلى 3.2% بحلول 2024.