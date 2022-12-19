موجة بيع لـ«سبائك الذهب» من قبل المواطنين.. و«الشعبة»: الأسعار ستتراجع

تشهد سوق الذهب موجة بيع من قبل المواطنين، بغرض جني الأرباح التي شهدها المعدن النفيس، ما يثير توقعات بهدوء الأسعار وحدوث توازن في العرض والطلب.

التخلص بالبيع من السبائك والجنيهات

ورصدت «الوطن» على العديد من «جروبات الذهب» بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، موجة بيع لـ«السبائك» وجنيهات ذهبية بالفاتورة، تزامنًا مع تحذير «شعبة الذهب» بغرفة القاهرة التجارية، من التراجع المتوقع في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

هدوء متوقع على جانبي العرض والطلب

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» إن هدوء الأسعار المتوقع خلال الفترة المقبلة، يرجع إلى جني الأرباح من قبل حائزي المعدن الأصفر، ممن يتخلصون من السبائك والجنيهات بالبيع، تحقيقاً للربح، بعد الزيادات المحققة في الفترة الأخيرة، متوقعاً تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تخفيضات على المصنعية

ولجأت شركات تداول الذهب في السوق المحلية، خلال الآونة الأخيرة، إلى تحفيز المستهلكين على الشراء، عبر طرح عروض وتخفيضات على المصنعية، واستحداث سبائك صغيرة الوزن، تبدأ من «جرام»، في مسعى لتنويع قاعدة المشترين.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب، اليوم، في محال الصاغة المصرية، 2000 جنيه لـ«عيار 24» الأكثر نقاءً، و1750 جنيهًا لـ«عيار 21»، وسجل عيار 18 سعر 1500 جنيه، و14 ألف جنيه للجنيه الذهب، بينما عالمياً، سجلت الأوقية 1790 دولارًا للأوقية اليوم.