جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 8 سبائك ذهبية.. أخفاها راكب بين ملابسه

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب سبائك ذهبية أخفاها ولم يفصح عنها.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 8 سبائك ذهبية لم يقر عنها الراكب داخل حقائبه وسط الملابس، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 268 لسنة 2022.