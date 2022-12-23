شعبة الذهب: الأسعار تستقر قريبا.. ولدينا إنتاج كبير من المعدن الأصفر

يوجد العديد من المجالات الاستثمارية التي يبحث عنها الناس لادخار أموالهم فيها إلا أن الكثير يذهب للاستثمار في الذهب، إذ يعدونه على مر الأوقات الملاذ الآمن الذي لا يخذل صاحبه ولا يفقد قيمته مطلقاً في مختلف الظروف.

وصول السعر إلى الوضع الطبيعي

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار حاليا في طريقها للاستقرار والهدوء حتى يصل السعر إلى الوضع الطبيعي وكل يوم يزيد الاستقرار عما قبله.

وتابع: كما أن من العوامل المتحكمة في أسعار الذهب هي سعر الذهب العالمي، والعرض والطلب، فله تأثير كبير، وما زال الطلب مرتفعا، ولا زال الذهب عنصرا جاذبا للعديد من الاستثمارات، وكلما انخفض الطلب هدأ السعر.

فرج: مصر بها مناطق غنية جدا بالذهب

وأضاف «فرج» لـ«الوطن»، أن مصر بها كميات كبيرة من الذهب، ولدينا إنتاج كبير من الذهب، ولكن نحتاج إلى دعم وزيادة التعدين، فمصر بها مناطق غنية جدا بالذهب، وما زال هذا المجال واعدا، ولدى مصر احتياطي استراتيجي بكميات كبيرة من الذهب يمكن أن تفيد الاقتصاد الوطني بشكل فعال، كما أنه من المتوقع خروج مشروع مدينة الذهب للنور قريبا، فهذا المشروع يعبر عن الرؤية الثاقبة والنظرة الاستراتيجية الجيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن المشروع سيجعل من مصر مركزًا عالميًا لصناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط، وسيكون له آثار جيدة جداً على الاقتصاد الوطني وعلى صناعة الذهب والعاملين في مجال الذهب أيضا.

واختتم: «أتوقع حدوث استقرار وهدوء للذهب خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يزداد الإقبال على شراء الذهب وخصوصاً فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية».