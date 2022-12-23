النائب حازم الجندي: مصر تواجه تحديات تستوجب وجود دور محوري للأحزاب

شاهد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فيلمًا وثائقيًا عن تاريخ الحزب بعنوان «الوفد مواقف وتاريخ».

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب الوفد المنعقد في محافظة الغربية بعنوان «دور الأحزاب في تنمية الوعي بالجمهورية الجديدة»، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية برئاسة المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك بحضور المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والدكتور الشيخ عبدالمهيمن السيد مندوبًا عن وزارة الأوقاف.

وبحضور عددٍ من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام.

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر إذ تخطو خطواتها نحو جمهورية جديدة يحلم بها كبارنا أملا في مستقبل واعد لأجيالنا القادمة، تواجه تحديات عاتية داخليا وإقليميا ودوليا، استوجبت أن يكون لحزب الوفد، وكل الأحزاب المصرية دورا محوريا وفاعلا في تنمية وتطوير الوعي، والذي يعتبر أحد أهم الأولويات في المرحلة الحالية.

وأضاف «الجندي» خلال المؤتمر الذي تعقده اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة طنطا، بعنوان «دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني بالجمهورية الجديدة» تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، «نيابة عن جموع الوفديين بمحافظة الغربية، ومن أرض محافظة الغربية أحد معاقل بيت الأمة نقدر ونثمن قبولكم دعوة حزب الوفد، الذي طالما كان خطا للدفاع الوطني عن الأمة ووجودها ومقدراتها ومصالحها في كافة المحطات الوطنية التاريخية».

ووجَّه «الجندي»، التحية للقيادة السياسية، قائلاً: «أتوجه بكل التقدير للقيادة السياسية الرشيدة التي تتيح لنا جميعا فرصة سياسية تاريخية لحوار وطني مصري هو أحد اهتمامتنا في جمعنا الوطني اليوم لنقدم رؤانا وأحلامنا وتطلعاتنا لمستقبل أفضل».

واستطرد: «إننا في بيت الأمة لا يسعنا إلا نجدد دعمنا لقيادتنا السياسية في مسيرة التنمية، فالكل يعلم كم المؤامرات والشائعات التى تخرج يوميا للنيل من بلدنا الحبيب مصر، لكننا دائما نقف خلف دولتنا ولن نسمح بأية ضغوط للتأثير علي قرارها».

وأكد المهندس حازم الجندي، على دور حزب الوفد كواحد من أقدم الأحزاب السياسية صاحبة التاريخ الوطني المشرف والذي بدوره ظل وسيظل مدافعا عن الأمة ليقوم بدوره هو الآخر جنبا إلي جنب الدولة المصرية وهي في طريقها إلى الجمهورية الجديدة، داعما إن أصابت الحكومة، وناصحا أمينا إذا حادت عن ذلك لنكون أمام حزب قوى معارض لكنه يعارض من أجل الوطن وليس عليه.

واستكمل: «معارضتنا بناءة تقوم الطريق وتدفع بعجلة دولتنا إلي الأمان، فجميعنا في ركب واحد.. حفظ الله مصر وحماها من كل شر وتحيا مصر تحيا مص تحيا مصر».

حسام الخولي: السوشيال ميديا تشكل خطرًا حقيقيًا على الوعي

من جهته، أعرب المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن اعتزازه كونه خريج مدرسة الوفد السياسية، وتعلم على يد فؤاد باشا سراج الدين الذي قال إن السياسة فن الممكن.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن التنافس بين الأحزب وضع طبيعي، وهناك المصلحة العليا للوطن التي يجب أن تزيد من خلال الوعي الوطني لدي الجمهور من خلال الأحزاب.

وأكد الخولي أن السوشيال ميديا أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا، لذلك يجب أن يكون الحديث من خلالها دقيق جدا والمعلومات المتداولة صحيحة، لافتا إلى أنه أصبح لكل فرد برنامج «توك شو» خاص به بسبب انتشار السوشيال ميديا.

وتابع الخولي قائلا: «سعيد بالحضور وسط أهالي في حزب الوفد بيتي الذي تربيته فيه سياسيا فكل التحية للحضور ».