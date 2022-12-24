«في خدمتك».. ما هي عقوبة جرائم النصب والاختلاس؟

زادت جرائم النصب والاختلاس، في الفترة الأخيرة، ومع تكرارها، بدأ البعض يطرح الأسئلة عن العقوبات القانونية التي تقع على مرتكبي هذه الجرائم؟ وتحدّث أشرف ناجي، المحامي في النقض، عقوبة جرائم النصب والأختلاس.

السجن المشدد

وقال «ناجي» خلال حديثة لـ«الوطن» إن القانون شرع عقوبات في المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 "عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته"، وجاء نص المادة رقم 112، بأن «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

وأوضح المحامي أن تقع عقوبة السجن المؤبد وفقًا لذات القانون في هذه الحالات:

1- حال كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- حال ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3ـ حال ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

السجن المؤبد أو المشدد

وأضاف «ناجي» أن المادة رقم 113 من القانون نصت على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها».

الحبس والغرامة

على أن تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى العقوبتينن، حال وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال «كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».

ونوه «ناجي» بأن المادة 113 مكرراً نصت على أن «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين»، وتكون عقوبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.