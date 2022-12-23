إصابة 6 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث سير، اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن كل واقعة.

تصادم ربع نقل ودراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بسبب السرعة، بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، على طريق المحيط أمام قرية طهنشا غرب مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من أحمد محمد محمود 45 عاما، شيماء سيد 34 عاما، يقيمان بقرية تلة، إضافة إلى سائق، وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وكدمات وتم نقلهم للمستشفى العام.

سيارة صدمت شخصا بالطريق الصحراوي

كما صدمت سيارة ملاكي شخصا يدعى عصام عايد 28 عاما، مقيم بقرية عطف حيدر، أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون بمركز العدوة، وفرت هاربة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بعد دخوله في غيبوبة تامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لتحديد وضبط السيارة.

إصابة شخصين صدمتهما سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة شخصين صدمتهما سيارة ربع نقل، وتبين من التحريات أنها حمدي محمود، 52 عاما، وخديجة فولي 28 عاما، وذلك أثناء عبورهما الطريق العام بشارع الحسيني بمدينة المنيا، وتم نقلهما للمستشفى، وتنوعت الإصابات بين اشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات.