إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاح اللازم، وجار متابعة حالتهم بالمستشفى.

تفاصيل الحوادث

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من ادارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من «م.س.ا»، 32 سنة، من طنطا، بحروق من الدرجة الأولى في مقر إقامته بمدينة كفر الشيخ، و«م.ع.ن»، 34 سنة، باشتباه كسور بسبب السقوط من علو بمدينة كفر الشيخ، و«م.ص.ك»، 33 سنة، بجروح وكدمات في مشاجرة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، و«م.ي.أ»، 22 سنة، بكدمات، و«س.م.ح»، 45 سنة، بجروح، في مشاجرة بمدينة كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.